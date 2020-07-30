Elazığ'da mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu Elazığ'da mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu Elazığ'da Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar da ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Elazığ'da mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu

ELAZIĞ - Elazığ'da Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar da ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Kentte Asri Mezarlığı başta olmak üzere ildeki tüm mezarlıklar, Arife günü en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabah erken saatlerde başlayan mezarlık ziyareti gün boyu devam etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen birçok kişi, kabir başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Kabirdeki çiçekleri sulayıp, mezarları temizleyen vatandaşlar, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Arife günü mezarlıklara geldiklerini ifade eden Murat Cirit, "Eskiden olduğu gibi mezarlıkları ziyaret etmek gelenek ve sevaptır. Annemiz, halamız ve yakınlarımız hep buradalar. Onların ruhlarına Fatiha okumak için geldik. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Allah rahmet etsin mekanları cennet olsun" dedi.

Büyüklerini mezarlıkta ziyarete geldiklerini dile getiren İsmail Kırınç ise "Onların bayramlarını ziyaret etmeye geldik. Onlardan sonra evdeki ve köydeki büyüklerimizi ziyaret etmeye gideceğiz. Babam da köydeki mezarlıkta onunda bayramını kutladıktan sonra bayramımızı geçireceğiz" diye konuştu

Kaynak: İHA