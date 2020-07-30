Elazığ'da mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elazığ'da mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu

Elazığ'da mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu Elazığ'da Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar da ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Elazığ'da mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu
30.07.2020 16:52 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:59

Elazığ'da mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu

ELAZIĞ - Elazığ'da Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar da ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Kentte Asri Mezarlığı başta olmak üzere ildeki tüm mezarlıklar, Arife günü en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabah erken saatlerde başlayan mezarlık ziyareti gün boyu devam etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen birçok kişi, kabir başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Kabirdeki çiçekleri sulayıp, mezarları temizleyen vatandaşlar, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Arife günü mezarlıklara geldiklerini ifade eden Murat Cirit, "Eskiden olduğu gibi mezarlıkları ziyaret etmek gelenek ve sevaptır. Annemiz, halamız ve yakınlarımız hep buradalar. Onların ruhlarına Fatiha okumak için geldik. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Allah rahmet etsin mekanları cennet olsun" dedi.

Büyüklerini mezarlıkta ziyarete geldiklerini dile getiren İsmail Kırınç ise "Onların bayramlarını ziyaret etmeye geldik. Onlardan sonra evdeki ve köydeki büyüklerimizi ziyaret etmeye gideceğiz. Babam da köydeki mezarlıkta onunda bayramını kutladıktan sonra bayramımızı geçireceğiz" diye konuştu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Yaşam
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Yaşam
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama Güncel
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü Ekonomi
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına...
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu 3. Sayfa
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı Güncel
Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı
Malatya Valisi, bayram öncesi vatandaşları uyardı: Tedbirlere uymazsak bayramdan sonraki süreç zor geçebilir
Malatya Valisi, bayram öncesi vatandaşları uyardı: Tedbirlere uymazsak bayramdan sonraki süreç zor geçebilir
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Son anketlerde hezimet yaşayan ABD Başkanı Trump, seçimlerin ertelenmesini istedi
Son anketlerde hezimet yaşayan ABD Başkanı Trump, seçimlerin ertelenmesini istedi
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Eski eşini öldüren, kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Eski eşini öldüren, kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı
Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Kurbanlık aldı, koronavirüsten korunmak için koyuna maske taktı
Kurbanlık aldı, koronavirüsten korunmak için koyuna maske taktı
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Hulusi Akar Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pelin Akil Merve Boluğur Cate Blanchett Kıvanç Tatlıtuğ
Spor İrfan Buz Erol Bulut Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Bayram Futbolcu Trabzonspor Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Elazığ'da mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 17:16:05. #1.14#
title