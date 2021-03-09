Elazığ'da "Meyveciliği Geliştirme" projesi, 13 bin fidan dağıtıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde "Meyveciliği Geliştirme" projesi kapsamında yüzde 50 hibe destekli 13 bin fidan dağıtımı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü "Meyveciliği Geliştirme" projesi kapsamında fıstık, ceviz ve kayısı olmak üzere 13 bin adet fidan alımı yapıldı. Alınan fidanlar üreticilere yüzde 50 hibe desteği ile verildi. Fidan dağıtma törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Turan Karahan, İlçe Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Tarım Müdürü Ziyaddin Seçkin ile üreticiler katıldı.

Üreticilere 7 bini ceviz, 3'er bini fıstık ve kayısı olmak üzere toplam 13 bin fidan teslim edilirken, projenin desteklenerek sürdürülmeye devam edeceği aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı