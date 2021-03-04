Elazığ'da meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
04.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:48
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda meyve suyu kutusuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda meyve suyu kutusuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli S.K'nın uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaştı.
Adresi belirlenen S.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yapılan aramada meyve suyu kutusuna gizlenmiş 500 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen