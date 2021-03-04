Elazığ'da meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
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Elazığ'da meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

04.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:48
Elazığ'da meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda meyve suyu kutusuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda meyve suyu kutusuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli S.K'nın uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaştı.

Adresi belirlenen S.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yapılan aramada meyve suyu kutusuna gizlenmiş 500 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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