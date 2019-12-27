Elazığ'da meydana gelen depremde can kaybı yaşanmadı
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Elazığ'da meydana gelen depremde can kaybı yaşanmadı

İçişleri Bakanlığı: "Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremde herhangi bir can kaybı yaşanmamış, boş bir binada yıkım meydana gelmiştir.

27.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:10
Elazığ'da meydana gelen depremde can kaybı yaşanmadı

: " 'de meydana gelen depremde herhangi bir can kaybı yaşanmamış, boş bir binada yıkım meydana gelmiştir. Elazığ İl tarafından Sivrice ilçesi ve köylerine ekipler sevk edilmiştir. Diyarbakır AFAD Birlik Müdürlüğü tedbir amaçlı teyakkuza geçirilmiştir. Elazığ Valiliği ve AFAD yetkilileri gelişmeleri takip etmektedir."

(İHA)

Kaynak: İHA
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