5.3'lük deprem Malatya'da da hissedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

5.3'lük deprem Malatya'da da hissedildi

27.12.2020 10:04 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:10

Merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğündeki deprem Malatya'da da hissedildi.

Merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğündeki deprem Malatya'da da hissedildi.

AFAD verilerine göre saat 9.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 16 kilometre altında yaşanan deprem Malatya'da da hissedildi. Kısa süreli yaşanan panikte bazı vatandaşlar dışarı çıkarken, şu an için herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi. - MALATYA

5.3'lük deprem Malatya'da da hissedildi
5.3'lük deprem Malatya'da da hissedildi
5.3'lük deprem Malatya'da da hissedildi
5.3'lük deprem Malatya'da da hissedildi
5.3'lük deprem Malatya'da da hissedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL AKBUĞA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Selahattin Demirtaş Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Coşkun Sabah Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil
Spor Samet Aybaba Cüneyt Çakır Halis Özkahya Bahattin Şimşek Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İşçi Çocuk İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 5.3'lük deprem Malatya'da da hissedildi | Haberler.com Genel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 10:10:36. #1.15#
title