5.3'lük deprem Malatya'da da hissedildi

Merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğündeki deprem Malatya'da da hissedildi.

Merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğündeki deprem Malatya'da da hissedildi.

AFAD verilerine göre saat 9.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 16 kilometre altında yaşanan deprem Malatya'da da hissedildi. Kısa süreli yaşanan panikte bazı vatandaşlar dışarı çıkarken, şu an için herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL AKBUĞA