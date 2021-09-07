Elazığ'da mevsimlik işçiler kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası yaptı
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Elazığ'da mevsimlik işçiler kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası yaptı

Elazığ'da mevsimlik işçiler kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası yaptı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da mevsimlik işçiler, kesip kurutmaya bıraktıkları domateslerle ay yıldızlı dev Türkiye haritası oluşturdu.

Elazığ'da mevsimlik işçiler, kesip kurutmaya bıraktıkları domateslerle ay yıldızlı dev Türkiye haritası oluşturdu.

Beşik köyünde düzenlenen tarla günü etkinliği kapsamında kadın işçilerin yörede üretilen kurutmalık domatese dikkat çekmek amacıyla kurutmalık domateslerden yaptıkları dev Türkiye haritası büyük ilgi gördü.

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, AA muhabirine, Elazığ'ın tarım ve hayvancılık üretimi açısından ülke ekonomisine sağladığı katkıyla Türkiye'nin sayılı illerinden biri olduğunu söyledi.

Kentte 60 bin dekar alanda sebze üretildiğini ifade eden Karahan, "Yıllık 150 bin ton civarında sebze üretimi gerçekleştiriyoruz. Bölge illerinin tamamının sebze ihtiyacını Elazığ'dan karşılıyoruz." dedi.

Karahan, kaliteli ve organik sebze üretimi ile öne çıkan kentte ihracatçı firmalardan gelen talep nedeniyle son 5 yıldır kurutmalık domates üretiminde de önemli bir artış sağladıklarını aktardı.

Kurutmalık domates birçok ülkede sofralara ulaştırılıyor

Kentteki kaliteli kurutmalık domates üretimine dikkati çekmek için bu yıl tarla günü etkinliğinde kurutmalık domateslerden yapılan ay yıldızlı Türkiye haritasının çok anlamlı ve görülmeye değer olduğunu vurgulayan Karahan, şunları kaydetti:

"Organik olarak yetiştirdiğimiz ve doğal ortamda kuruttuğumuz domatesi sadece Türkiye'nin iç piyasasına değil Amerika başta olmak üzere birçok ülkede insanların sofralarına ulaştırıyoruz. Tarım ve hayvancılık kenti olan Elazığ'da kayısı, çilek, balık ve üzümün yanı sıra son 2-3 yıldır özellikle sanayilik domateste yaklaşık 20 bin dekar alanda üretim yapıyoruz ve 30 bin ton civarında kurutmalık domates elde edip Türkiye ve dünya piyasasına sunuyoruz. Elazığ'ın sahip olduğu ekolojik koşullardan kaynaklı bereketli ve hastalıklardan ari topraklarda üretilen kurutulmuş domatesin pazardaki değeri çok önemli ve bunu yakından takip ediyoruz."

Karahan, kentte yetişen domatesi katma değeri yüksek ürüne dönüştürerek piyasaya sundukları için mutlu olduklarını belirterek, "Çünkü üretici kazandıkça, üreticinin cebine para girdikçe bizler de o noktada işimizi doğru yaptığımızın algısıyla hareket ediyoruz. Bu yönüyle üreticilerimizi bu güzel ve bereketli ürünü ortaya koydukları için tebrik ediyorum." diye konuştu.

Domates üreticisi Üzeyir Yıldız, organik ürettikleri kurutulmuş domatesin kalitesiyle ihracatçı firmalardan talep gördüğünü belirtti.

Her yıl köyde düzenlenen tarla günü etkinlikleri kapsamında kurutulmuş domateslerden figürler yaptıklarını dile getiren Yıldız, "Yetiştirdiğimiz organik domatesleri kesip kaya tuzuyla tuzlayıp kuruttuktan sonra dökme olarak paketleyip ihracatçı firmalara satıyoruz." ifadelerini kullandı.

Elazığ'da mevsimlik işçiler kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası yaptı
Elazığ'da mevsimlik işçiler kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası yaptı
Elazığ'da mevsimlik işçiler kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası yaptı
Elazığ'da mevsimlik işçiler kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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