08.11.2019 22:02 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:04

- Elazığ'da Mevlit Kandili'nde camiler doldu

ELAZIĞ - Elazığ'da Mevlit Kandili'nde binlerce vatandaş camilere akın etti.

Mevlit Kandili nedeniyle vatandaşlar kentte başta İzzet Paşa Camii olmak üzere tüm camileri doldurdu. Camilerin dolduğu gecede vatandaşlar ellerini semaya açıp dua etti. İzzet Paşa Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya da gecenin önemini hakkında bilgi vererek dua etti.

Yatsı namazının ardından cemaate süt ikram edildi.

Kaynak: İHA