Elazığ'da metruk evde yangın
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Elazığ'da metruk evde yangın

Elazığ'da metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

24.12.2019 21:54 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:59
Elazığ'da metruk evde yangın

'da metruk bir evde çıkan yangın ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, merkeze bağlı Mahallesi Bağlar Evleri sokakta bulunan bir metruk evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı metruk evde yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.


Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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