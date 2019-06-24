Elazığ'da metruk evde yangın
Elazığ'da metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Elazığ'da metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Olgunlar Mahallesi'ndeki metruk bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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