Elazığ'da metruk evde yangını paniği
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Elazığ'da metruk evde yangını paniği

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da metruk evde yangını paniği Elazığ'da metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da metruk evde yangını paniği

ELAZIĞ - Elazığ'da metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Yeni Mahalle Eğri Sokakta bulunan metruk müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı evde yangın çıktı. Yangını, fark eden mahalle sakinleri, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına alıp söndürdü.

Herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmayan yangında maddi zarar meydana geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da metruk evde yangını paniği
Elazığ'da metruk evde yangını paniği
Elazığ'da metruk evde yangını paniği
Elazığ'da metruk evde yangını paniği
Elazığ'da metruk evde yangını paniği
Elazığ'da metruk evde yangını paniği
Elazığ'da metruk evde yangını paniği
Elazığ'da metruk evde yangını paniği
Elazığ'da metruk evde yangını paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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