Elazığ'da metruk ev yangını

14.01.2020 19:43 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:48

Elazığ'da metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Yangın, merkeze bağlı Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir metruk evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı metruk evde yangın çıktı.Dumanı gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.



Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA