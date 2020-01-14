Elazığ'da metruk ev yangını
Haberler » 3. Sayfa » Elazığ'da metruk ev yangını - Haberler

Elazığ'da metruk ev yangını

Elazığ'da metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

14.01.2020 19:43 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:48
Elazığ'da metruk ev yangını

'da metruk bir evde çıkan yangın ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, merkeze bağlı Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir metruk evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı metruk evde yangın çıktı.Dumanı gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi Müdürlüğü'ne bildirdi.Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.


Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri