Elazığ'da metruk binada horoz döğüşü yaptıran şahıslar yakalandı
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Elazığ'da metruk binada horoz döğüşü yaptıran şahıslar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da metruk binada horoz döğüşü yaptıran şahıslar yakalandı

Elazığ'da metruk bir binada horoz döğüşü yaptıran 2 şahıs ekiplerin baskını ile yakalandı, mekanda toplam 22 şahsa yasal işlem yapıldı.

Elazığ'da metruk bir binada horoz döğüşü yaptıran 2 şahıs ekiplerin baskını ile yakalandı, mekanda toplam 22 şahsa yasal işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde metruk bir binada horoz döğüşü yapıldığı bilgisine ulaşıp baskın yaptı. Baskında horoz döğüşü yaptıran 2 şahıs ile mekanda bulunan 20 şahıs yakalandı. Polis 2 şahsa kumar oynatma, yer ve imkan sağlamadan, DKMP ekipleri de Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten gerekli yasal işlemi yaptı. Ayrıca mekanda bulunan 20 şahsa da kumar oynamadan gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

Öteyandan döğüşte kullanılan ve yaralanan horozlar tedavi ve koruma altına alındı. - ELAZIĞ

Elazığ'da metruk binada horoz döğüşü yaptıran şahıslar yakalandı
Elazığ'da metruk binada horoz döğüşü yaptıran şahıslar yakalandı
Elazığ'da metruk binada horoz döğüşü yaptıran şahıslar yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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