Elazığ'da meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri dezenfektan üretiyor
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Elazığ'da meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri dezenfektan üretiyor

Elazığ'da meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri dezenfektan üretiyor
04.05.2020 18:20 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:20

Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye katkı sunmak amacıyla bir okulda öğretmen ve öğrenciler günlük 10 bin ton yüzey dezenfektanı, çamaşır suyu ve sıvı sabun üretiyor.

Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye katkı sunmak amacıyla bir okulda öğretmen ve öğrenciler günlük 10 bin ton yüzey dezenfektanı, çamaşır suyu ve sıvı sabun üretiyor.

Elazığ Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki 5 kimya öğretmeni ile 45 öğrenci, okul yönetiminin desteğiyle okulun atölyesinde yüzey dezenfektanı, çamaşır suyu ve sıvı sabun üretimi yapıyor.

Günlük üretilen 10 bin ton ürün, Elazığ'daki kurumlar ve vatandaşlar ile çevre illere uygun fiyatla satılıyor.

Elazığ Vali Yardımcısı Mehmet Güder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadeleye katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen bu üretimin, öğretmen ve öğrenci dayanışmasına güzel bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Salgınla mücadelede temizliğin ve dezenfeksiyonun büyük önem taşıdığı bugünlerde böyle bir üretimin yapılmasının çok önemli olduğunu ifade eden Güder, şunları söyledi:

"Öğrencilerimizi kutluyorum, gerçekten bir fabrikadan hiçbir farkı yok gördüğümüz üzere. Bu üretim herkes için çok güzel bir örnek oldu. Hedefimiz tabii ki bunu sadece bu lisemiz ile sınırlı kalmadan diğer meslek liselerimizde de bu üretimi yapmak. Bunu da hızlı bir şeklide yapacağız. Öğretmenlerimiz bu konuda gereken gayreti zaten gösteriyor. Bu fedakarlık gerektiren günlerde onlar da üzerlerine düşeni sonuna kadar yapıyor."

"Meslek liselerimiz çok güzel çalışmalar yapıyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk de öğretmen ve öğrencilerini, güzel bir dayanışma örneğiyle yapmış oldukları üretimden dolayı tebrik ettiğini söyledi.

Koronavirüs ile mücadelede bu tür ürünlere çok fazla ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Gürtürk, şunları söyledi:

"Bu hafta üretimine başladığımız sıvı sabun, çamaşır suyu ve yüzey dezenfektanı gibi ürünlerimizi ileriye dönük daha da zenginleştireceğiz. Özellikle koronavirüs ile mücadelede meslek liselerimiz Türkiye'de çok güzel sonuçlar ortaya çıkarmakta ve çok güzel çalışmalar yapmaktalar. İnşallah diğer meslek liselerimizde de farklı alanlarda farklı çalışmalarımız iyi bir şekilde devam edecek."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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