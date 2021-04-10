Elazığ'da meslek lisesi öğrencileri depremzede ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini yeniliyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, depremzede ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini yeniliyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, depremzede ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini yeniliyor.

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, proje kapsamında öğretmenleriyle geçen yıl meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan salgın nedeniyle mağdur olan depremzede ve ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ediyor.

Evlerde inceleme gerçekleştirerek ihtiyaç listesi çıkaran öğrenciler, konutların bakım ve tamirat işlerini yapıyor.

Okulun Müdür Yardımcısı Abdulvahap Çağlar, AA muhabirine, projeyle ihtiyaç duyulan evlerde bakım ve onarım işleri yaptıklarını söyledi.

Mobilya iç tasarım, elektrik elektronik ve metal teknolojisi bölümlerinde okuyan öğrencilerin projede yer aldığını kaydeden Çağlar, şöyle konuştu:

"Depremde birçok evimizde hasar meydana geldi. Bu projeyi fırsat bilerek mağdur ailelerimize destek olmak amacıyla hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç duyulan evlerin onarımlarını yapıyoruz. Öğrencilerimiz piyasa tecrübesi ediniyor. Aynı zamanda ailelerimize de destek oluyor. Projemiz mayıs ayının sonuna kadar devam edecek."

Projeye 10 öğretmen ve 14 öğrencinin destek verdiğini ifade eden Çağlar, projeyle öğrencilerde merhamet, yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygusunun gelişmesinin amaçlandığını belirtti.

Öğrencilerden Mahmut Yusuf Köm, belirledikleri aileleri ziyaret ederek ihtiyaçları doğrultusunda evlerine bakım yaptıklarını dile getirdi.

Kendisinin bölümü gereği elektrik işlerini, diğer arkadaşlarının da bölümleriyle alakalı işleri yaptığını kaydeden Köm, "Proje bize gerçekten çok şey kattı. Ailelerin ihtiyaçlarını gidermek bizi mutlu ediyor. Mesleğimizde pratik yapma fırsatı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Zülfü Özcan Özçelik de çevresindeki ihtiyaç sahibi insanlara duyarsız kalmamak için projeye katkı sunduğunu, yardımda bulundukları ailelerin sevincinin kendilerini de mutlu ettiğini dile getirdi.

Evi onarılan Hacı Aydınalp de evinin eksiklerini maddi durumu iyi olmadığından gideremediğini belirterek, öğrencilerin evlerinin çatısını, mutfağını, banyo ve pencerelerini onardığını söyledi.

Aydınalp'ın eşi Zübeyde Aydınalp da öğrencilere teşekkür ederek, "Mutfağımda tezgah yoktu. Yaptılar. Mutfağım çok güzel oldu, çok mutlu oldum. Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk