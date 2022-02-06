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Elazığ'da mercek bulutu görüldü

AA, İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da mercek bulutu görüldü

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde beliren mercek bulutu ilgiyle izlendi.

KOVANCILAR, ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde beliren mercek bulutu ilgiyle izlendi.

İlçe merkezinden görülebilen ve dakikalarca aynı noktada bozulmadan kalan bulut, görenlerin dikkatini çekti.

Gökyüzündeki doğa olayını cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaşan kimi kullanıcılar mercek bulutu için UFO benzetmesi yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir.

Orografik bir olayın sonucu olan bulutu, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görmek olasıdır.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / İsmail Şen - Güncel

Kovancılar, Hisarcık, Elazığ, Güncel, Haber

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