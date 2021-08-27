Elazığ'da menengiçten dönüştürülen fıstıklar ihracatçı firmalardan talep görüyor

Elazığ'da doğal olarak yetişen menengiç ağaçlarını Gaziantep'ten getirdikleri aşılarla fıstık ağacına dönüştüren üreticilerin yetiştirdiği fıstıklar, kalitesiyle ihracatçı firmalardan talep görüyor.

Elazığ'da doğal olarak yetişen menengiç ağaçlarını Gaziantep'ten getirdikleri aşılarla fıstık ağacına dönüştüren üreticilerin yetiştirdiği fıstıklar, kalitesiyle ihracatçı firmalardan talep görüyor.

Kentin eski yerleşim yeri Harput ve çevre köylerindeki birkaç üretici yaklaşık 25 yıl önce arazilerinde doğal olarak yetişen menengiç ağaçlarını aşılamak suretiyle fıstık ağacına dönüştürdü.

Dönüştürülen ağaçların 3 yıl içerisinde ürün vermeye başlaması üzerine ilerleyen süreçte Gaziantep'ten getirdikleri uzman ekipler ile yaklaşık 5 bin menengiç ağacını fıstığa dönüştüren üreticiler, verimde ve rekoltede artış

sağladı.

Hasat edilen yaklaşık 5 ton fıstık, parlak yeşil rengi, aroması ve iriliğinden dolayı ihracatçı firmalardan talep görüyor. İhracatçı firma yetkilisi Mehmet Çelik, fıstık yetiştiriciliği açısından elverişli bir iklim ve toprak yapısına sahip olmasına rağmen sadece 4-5 üreticinin ekonomik anlamda fıstık yetiştiriciliği yapmasının Elazığ için büyük bir eksiklik olduğunu söyledi. Kentte fıstık yetiştiriciliğinin daha da gelişeceğine inandığını aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Elazığ'da işçi ekibimiz var, onlarla ürünleri topluyoruz, Gaziantep'teki işletmemize gönderiyoruz. Önce kavlatarak kabuğunu ayırıyoruz sonra da kavurup vakumlayıp yurt dışına gönderiyoruz. Özellikle Avrupa ülkeleri ve

Amerika'ya gönderiyoruz, gayet beğenilen bir ürün. Elazığ iklim olarak fıstığa elverişli bir bölge, temennimiz buradaki rekoltenin artması, insanlarımızın fıstık yetiştirmeye bu bölgede rağbet göstermesi."

Kadın akademisyen fıstık yetiştiriciliği yapıyor

Gümüşbağlar köyünde fıstık yetiştiriciliği yapan Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Esra Gülengül, yaklaşık 20 yıl önce babasının arazilerinde bulunan birkaç menengiç ağacını komşularının "fıstık bu bölgede

yetişmez." demesine rağmen aşılayarak fıstık ağacına dönüştürdüğünü ve dönüştürülen ağaçlardan 3 yılda iyi bir verim elde edilmesi üzerine bu sayıyı 500'e çıkardığını anlattı. Babasının 3 yıl önce vefatından sonra bakımını üstlendiği bahçede ağaç sayısını 600'e çıkararak verimi daha da arttırdığını aktaran Gülengül, şunları söyledi:

"Akademisyen olduğum için iş yoğunluğum çok fazla ama buraya 2-3 ay kadar emek verdikten sonra ürün elde ediyoruz. Bu anlamda daha çok Gaziantep bölgesinde meşhur olan bir ürünü biz Elazığ'da da pekala yetiştirebiliyoruz, bu güzel bir şey. Antep fıstığı çok fazla bakım ya da su istemiyor. Zaten en büyük sıkıntımız bu çünkü Elazığ'ın çevresi sularla kaplı olsa bile bulunduğumuz bölge su açısından kıt olan bir bölge, hepimiz artezyenlerle burada su

imkanı sağlıyoruz. Öyle olunca da gerçekten fıstık yetiştiriciliği bu bölge için biçilmiş kaftan konumunda."

"Elazığ'ımızı fıstıkla anılır hale getirebiliriz"

Fıstık yetiştiricisi Mehmet Hanifi Türkay ise yaklaşık 25 yıl önce Gaziantep'ten misafir olarak gelen arkadaşlarının tavsiyesi üzerine arazisindeki 2 bin kadar menengiç ağacını zamanla aşılayarak fıstığa dönüştürdüğünü kaydetti.

Tarımsal desteklerle fıstık yetiştiriciliğinin Elazığ'da önemli bir sektör haline gelebileceğine inandığını aktaran Türkay, "Zahmeti olmayan bir iş, herkes yetiştirsin. Elazığ'ımıza güzel bir gelir kapısı. Şu anda bahçemizde 32 işçi fıstık topluyor, hasat bir hafta kadar sürüyor. Gaziantep nasıl fıstıkla anılıyorsa, Elazığ'ımızı da fıstıkla anılır hale getirebiliriz." dedi.

Harput'ta fıstık yetiştiriciliği yapan Mehmet Coşkun da 150 menengiç ağacını fıstığa dönüştürdüğünü belirterek "İnşallah bundan sonra fıstık yetiştiriciliğini geliştirerek devam ettireceğiz. Gaziantep bölgesinde olan fıstık bizim bölgemizde de gayet güzel oluyor. Bize düşen görev çalışmak ve aşılamaya devam etmektir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen