Elazığ'da Mehmet Akif İnan anısına voleybol turnuvası

12.11.2019 09:23 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:28

Elazığ'da şair, araştırmacı yazar ve öğretmen Mehmet Akif İnan anısına düzenlenen voleybol turnuvası başladı.



Eğitim Bir-Sen Elazığ Şubeleri tarafından Mehmet Akif İnan anısına İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumların personeline yönelik voleybol turnuvası düzenlendi. Balak Gazi Anadolu lisesinin spor salonunda başlayan turnuvada 26 takım yer aldı. İlk maçta ise İstiklal Ortaokulu ile Murat Meslek Teknik ve Anadolu lisesi öğretmenleri karşılaştı. 12 Aralık'a kadar devam edecek olan turnuvada dereceye giren takımların ödüllendirileceği belirtildi. İl maçı İl Mili Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk,Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ve Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi ile birlikte bir çok katılımcı izledi.



Mehmet Akif anısına voleybol turnuvası düzenlediklerini ifade eden Mili Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, "24 Kasım öğretmenler günü münasebeti ile Eğitim Bir Sen sendikasının desteği ile tüm öğretmenlerimiz katıldılar. Sporun bütünleyici özelliği için bu çalışmalar yapmaktayız. Türkiye'de 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle Bakanımız Ziya Selçuk' da bu tür sportif etkinlikleri destekliyorlar" dedi.



Turnuvanın geleneksel hale geldiğini dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Bu yıl 2. düzenlenen öğretmenler arası voleybol turnuvasının maçları başladı. Birçok öğretmenimiz katıldı. Dostluğu pekiştirme ve merhumu anma olarak güzel bir organizasyon. Bizde paydaş kurumumuz milli eğitimle birlikte turnuvaya katkı sunduk" diye konuştu.



Bu yıl ikincisini düzenledikleri Mehmet Akif İnan anısına Voleybol turnuvasına başladıklarını aktaran Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkan Yardımcısı Taha Yusuf Sarıgül, "Bir ay sürecek turnuvaya 24 takım katılıyor. Bu turnuva öğretmenler arasındaki kardeşlik bağını güçlendiriyor. Öğretmenler arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirmek için gerçekleştiriyoruz"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA