Elazığ'da Mavi ve Kırmızı Yelekliler sahada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da Mavi ve Kırmızı Yelekliler sahada

Elazığ'da Mavi ve Kırmızı Yelekliler sahada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gençlik ve Spor Bakanlığının sembollerinden olan Mavi ve Kırmızı Yelekliler, camilerde çevre temizliği yapıp, Kur'an kursundaki çocuklarla oyunlar oynadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının sembollerinden olan Mavi ve Kırmızı Yelekliler, camilerde çevre temizliği yapıp, Kur'an kursundaki çocuklarla oyunlar oynadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının sembollerinden olan gönüllü gençlere verilen Mavi Yelekler ve gençlik liderlerine verilen Kırmızı Yelekliler saha çalışmalarına devam ediyoruz. Deprem öncesi, sonrası ve pandemi fark etmeksizin karşılıksız iyiliğe koşan gönüllüler, yaz ayları Kur'an kurslarının başlaması ile camilere giderek çevre temizliği yaptı. Öğrenim gören öğrencilerle oyunlar oynayan gönüllüler, cami bahçesinde hayvanlar için mama ve su bıraktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Sosyal ve kültürel etkinlikler ve farkındalık oluşturmak adına Kazım Efendi Camii Kur'an Kursundayız. Bir dizi etkinlik ve gönüllere dokunmak adına saha da yer alan Mavi Yeleklilerimiz ve Kırmızı Yeleklilerimiz çalışmalarına ortak oluyoruz, daha nice güzel işler yapmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - ELAZIĞ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Elazığ'da Mavi ve Kırmızı Yelekliler sahada
Elazığ'da Mavi ve Kırmızı Yelekliler sahada
Elazığ'da Mavi ve Kırmızı Yelekliler sahada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Bülent Turan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Tuğba Özay Yusuf Güney Haluk Levent Burcu Biricik
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Burak Elmas Hakan Reçber Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ'da Mavi ve Kırmızı Yelekliler sahada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 14:56:57. #1.16#

title