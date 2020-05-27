Elazığ'da maske takmayana 800 TL ceza
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Elazığ'da maske takmayana 800 TL ceza

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske kullanımının zorunlu hale getirildiği Elazığ'da, yasağı ihlal edenlere 800 TL para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Elazığ'da maske takmayana 800 TL ceza
27.05.2020 18:11 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:14

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske kullanımının zorunlu hale getirildiği Elazığ'da, yasağı ihlal edenlere 800 TL para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Kente gelip 14 gün karantina kuralına uymayanlara ise 3 bin 150 TL ve 15 gün evden çıkmama cezasının uygulanacağı açıklandı.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığı'nda toplanan İl Pandemi Kurulunun, maske kullanımını zorunlu hale getirilmesi ile ilgili valilikten açıklama yapıldı. 6 Mayıs'ta vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, sokak ve kamusal alanda koruyucu maske takılmasının zorunla hale getirildiği anımsatılan valilik açıklamasında, "Ancak görülen lüzum üzerine 26.05.2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde koruyucu maskenin tüm alanlarda takılmasının zorun olunmasına karar verildi. Karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca her ihlal için 800 TL idari para cezası uygulanması da kararlaştırıldı" denildi.

İl dışından gelen herkes için 14 gün boyunca ikametinde karantina tedbiri uygulanmasına devam edileceği aktarılan açıklamada, "14 gün karantina kararını ihlal edilmesi halinde ilave 15 gün ikametinden ayrılmasına müsaade edilmemesine, bu tedbirin ilgili birimler tarafından denetlenmesine, karara uymayanlar hakkında her ihlal için 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir"ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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