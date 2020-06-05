Elazığ'da Malatya depremini hissedenler o anları anlattı
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Elazığ'da Malatya depremini hissedenler o anları anlattı

Elazığ'da Malatya depremini hissedenler o anları anlattı Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremi Elazığ'da da hisseden vatandaşlar o anları anlattı.

05.06.2020 22:06 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:09

Elazığ'da Malatya depremini hissedenler o anları anlattı

ELAZIĞ - Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremi Elazığ'da da hisseden vatandaşlar o anları anlattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Elazığ'da saat 21.06 sıralarında merkez üssü Malatya Pütürge ilçesinde 5.0 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yaklaşık yerin 4,6 kilometre derinliğinde olan deprem Elazığ'da da şiddetli bir şekilde hissedilirken vatandaşlar, bulundukları yerlerden panikle dışarı çıktı.

Depremi hisseden vatandaşlardan Mehmet Duman,"Korkudan dolayı dışarı çıktık. Deprem iyi salladı" dedi.

Deprem olduğunu ve bundan dolayı dışarı çıktığını ifade eden başka bir kişi ise, "Ben evde yatıyordum. Deprem çok korkutucuydu. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah beterinden saklasın" diye konuştu.

Elazığ'da Malatya depremini hissedenler o anları anlattı

Kaynak: İHA

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