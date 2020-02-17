Elazığ'da mahalle muhtarı sözlerinin çarpıtıldığını söyledi

17.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:14

Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi Muhtarı Ergun Gül, depremzedelere yapılan yardımlarla ilgili sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.

Gül yaptığı açıklamada, Elazığ'daki depremin ardından yaşanan gelişmeler ve devletin yaptığı yardımlarla ilgili sözlerinin kamuoyuna yanlış aksettirildiğini kaydetti.

Devletin ilgili kurumlarının ve temsilcilerinin depremin hemen ardından sahada yer aldığını vurgulayan Gül, aksini iddia etmenin haksızlık olduğunu belirtti.

Depremzedelerle yeteri kadar ilgilenilmediği yönünde bir beyanatının olmadığını aktaran Gül, şöyle konuştu:

"Beyanım bu şekilde değil. Şunu ifade etmek istiyorum, devlet tüm kurumlarıyla burada bizimle beraberdi. Ciddi anlamda ilgilendiler. Özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Vatandaşın her sıkıntısına koşup yaralarına merhem olmaya çalıştılar."

"Bakanımız bizi WhatsApp grubuna dahil etti"

Muhtar olarak taleplerinin yetkililer tarafından hemen dikkate alındığını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Bakanlarımız ilk günden itibaren sahadalardı. Bakanımız bizi WhatsApp grubuna dahil etti. Bizzat sorunlarımızı ona yazdık. Her zaman sorunlarımız ile ilgilendiler. Bakanlarımız ailelerini bırakıp, burada ilk günden itibaren bize destek oldular. Destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA