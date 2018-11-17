Elazığ'da Madde Bağımlılığı Semineri

Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği iş birliği ile üniversite öğrencilerine yönelik madde bağımlılığı semineri düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen seminere 150 üniversite öğrencisi katıldı.

Elazığ Gençlik Merkezi Müdürü Serkan Sis, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve topluma kazandırılması için bu tür etkinlikleri desteklediklerini söyledi.

Bu tür etkinliler yaparak gençlere faydalı olmaya çalıştıklarını anlatan Sis, "Günümüzdeki sıkıntıların biri madde bağımlılığı. Bu madde bağımlılığı sanal bağımlılığı da beraberinde getiriyor." diye konuştu.

Gençlik Spor Bakanlığının madde bağımlılığı konusunda büyük bir çalışma içerisinde olduğunu aktaran Sis, şunları kaydetti:

"Çeşitli sivil toplum kuruluşları ile bu mücadeleyi uzun soluklu bir hale getireceğiz. Bu mücadele sadece seminerlerle kalmayacak bunu sahaya yansıtacağız. Sahadaki gençlerimize ulaşmamız lazım. Bu konuda çok problemli öğrenciler var. Bunları biz bu konuda bilinçlendirmemiz lazım. Bu konuda bizlere çok iş düşüyor."

Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği Başkanı Erhan Eğit ise, bu eğitimlerin herkese en doğru şekilde verilmesi gerektiğini söyledi.