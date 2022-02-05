Elazığ'da maçta kadına şiddete pankartlı tepki - Haberler
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Elazığ'da maçta kadına şiddete pankartlı tepki

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Elazığ'da maçta kadına şiddete pankartlı tepki

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sporcularla birlikte basket maçı öncesi 'Kadına Yönelik Şiddette Birlikte Dur Diyelim' pankartı açtı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sporcularla birlikte basket maçı öncesi 'Kadına Yönelik Şiddette Birlikte Dur Diyelim' pankartı açtı.

Elazığ İl Özel İdare, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında OGM Ormanspor'u konuk etti. Karşılaşma öncesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sporcularla birlikte 'Kadına Yönelik Şiddette Birlikte Dur Diyelim' temalı pankart açtı. - ELAZIĞ

Elazığ'da maçta kadına şiddete pankartlı tepki

Elazığ'da maçta kadına şiddete pankartlı tepki

Elazığ'da maçta kadına şiddete pankartlı tepki

Elazığ'da maçta kadına şiddete pankartlı tepki

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İl Jandarma Komutanlığı, Basketbol Süper Ligi, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Yerel, Haber

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