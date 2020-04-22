Elazığ'da lösemili çocuklara 23 Nisan sürprizi ELAZIĞ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören lösemili çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

ELAZIĞ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören lösemili çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama programı düzenlendi.Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematoloji bölümünde tedavi gören 35 lösemili çocuk için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi. Umut ve Yaşam Derneği Elazığ Şubesi'nce hastanenin bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan etkinlikte gitar eşliğinde şarkılar söylendi, havaya balonlar bırakıldı. Hastanede tedavi gören lösemili çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun yazılı pankart açılarak moral desteği verildi. Lösemili çocuklar ise o anları pencerelerinde izledi.

Kaynak: DHA