ELAZIĞ'DA, LİSELİ EPİLEPSİ HASTASI MERYEM'DEN HABER ALINAMIYOR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ELAZIĞ'DA, LİSELİ EPİLEPSİ HASTASI MERYEM'DEN HABER ALINAMIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ELAZIĞ'DA, LİSELİ EPİLEPSİ HASTASI MERYEM'DEN HABER ALINAMIYOR

ELAZIĞ'da yaşayan lise öğrencisi Meryem Biçer (16), 4 gün önce 'Okula gidiyorum' diyerek çıktığı evine bir daha geri dönmedi.

AKSARAY (DHA) - ELAZIĞ'da yaşayan lise öğrencisi Meryem Biçer (16), 4 gün önce 'Okula gidiyorum' diyerek çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Ailesi, epilepsi hastası kızlarının hayatından endişe ederek bir an önce bulunmasını istiyor.

Elazığ'ın Aksaray Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Baki ve Cemile Biçer çiftinin en küçük çocukları olan 11'inci sınıf öğrencisi Meryem Biçer, 28 Eylül'de 'Okula gidiyorum' diyerek çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Olayın ardından polis ekiplerine ihbarda bulunan Biçer ailesi, kızlarından gelecek iyi bir haber bekliyor. Kayıp Meryem için ekiplerin çalışması sürerken, epilepsi hastası olan kızları için ailesi endişe duyarak yetkililerden yardım bekliyor.

Meryem Biçer'in babası Mehmet Baki Biçer, kızının 4 gün önce sabah okula gidip akşamında eve dönmediğini belirterek, "Biz hayatından endişe ediyoruz. Kızımı emniyet arıyor, biz de arıyoruz, bulamıyoruz. Kızımızın hayatından endişe ediyoruz. Çaresiz kalmışız. Yetkililerden, sayın valimden, emniyet müdürümden yardım istiyoruz. Kızımı bir an önce bulmalarını istiyoruz" dedi.

'4 GÜNDÜR NE BİR SES NE DE BİR NEFES'

Gözü yaşlı anne Cemile Biçer de kızının 'okula gidiyorum' diyerek çantasını alıp evden çıktığını söyledi. Biçer, "Sabah erkenden çıktığı için her gün ben dolmuşa bindirip geliyordum. O gün ben gitmedim kendi çıkıp gitti. Saat 06.30'da çıktı, bir daha eve gelmedi. Devamlı aradım cevap vermedi. Ablasını aradım, ablası da aradığında telefonu kapalıydı. 4 gündür ne bir ses ne bir nefes. Hayatından endişe ediyoruz. Her günkü gibi normal bir şekilde çıktı gitti. Abisi dolmuşa binip giderken görmüştü. Gidiş o gidiş, daha dönmedi. Yetkililerden rica ediyoruz. Bize yardım etsinler. Diken üstündeyiz, uyumuyoruz. Sorunumuz büyük. Bize yardım etseler çok iyi olur, rica ediyoruz" diye konuştu.

Meryem'in ağabeyi İbrahim Biçer de, şunları söyledi:

"Kardeşim Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi. Evden çıkıp okula giderken en son saat 06.30 sularında abim ile görüşüyor. Abimden harçlık istiyor ve toplu taşıma aracına binerek okuluna doğru yol alıp çarşıya gidiyor. Bu kadarını biliyoruz. Fakat bundan sonrasında saat 16.00'ya kadar haber alınamıyor. Sürekli ailem tarafından bilgi almak maksadıyla arama yapılıyor ama ulaşılamıyor. Biz bunun ilk 2 saatinde bir arkadaşıyladır, şarjı bitmiştir diye düşündük, biraz bekleyelim dedik. Saat 17.00 olunca ve bana da haber gelince ben de ablama emniyete başvurmasını, kayıp ihbarında bulunmasını istedim. Ablam da bu şekilde davrandı. Çocuk şubeye bildirdik, merkez karakoluna bildirdik, çalışmalar yapılıyor. Onlara da buradan çok teşekkür ederiz, ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de kendi araştırmamızı yapıyoruz ama bu yeterli olmayabiliyor. Kardeşim uzun yıllardır epilepsi ilaçları kullanıyor. İlaçlarını sürekli kullanması hatta aynı saatinde alması gerekiyor. İlaçları yanına almamış. Bu çocuk nöbetten dolayı çok kötü hallere girebilir, ağır nöbetler geçirebilir, birkaç defa biz bunu yaşadık. Kimdeyse, bir arkadaşının yanındaysa, birinin yanındaysa mutlaka bize ulaşsın."

ELAZIĞ'DA, LİSELİ EPİLEPSİ HASTASI MERYEM'DEN HABER ALINAMIYOR

ELAZIĞ'DA, LİSELİ EPİLEPSİ HASTASI MERYEM'DEN HABER ALINAMIYOR

ELAZIĞ'DA, LİSELİ EPİLEPSİ HASTASI MERYEM'DEN HABER ALINAMIYOR

ELAZIĞ'DA, LİSELİ EPİLEPSİ HASTASI MERYEM'DEN HABER ALINAMIYOR

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
GAYRİMENKUL ZENGİNİNİ YATINDA ÖLDÜRÜP, CESEDİNİ SANDIĞA KOYARAK DENİZE ATMIŞLAR

GAYRİMENKUL ZENGİNİNİ YATINDA ÖLDÜRÜP, CESEDİNİ SANDIĞA KOYARAK DENİZE ATMIŞLAR

 THY'nin Şikago uçuşunda bir bebek dünyaya geldi

THY'nin Şikago uçuşunda bir bebek dünyaya geldi

 Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk vefat etti

Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk vefat etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Oğuzhan Asiltürk
Magazin Amelia Hamlin Cansu Dere Oğuzhan Koç
Spor Stefan Kuntz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Güzel Sözler Gazeteler Şans Oyunları Mehmet Topal Kemal Kılıçdaroğlu Antonio Guterres
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ELAZIĞ'DA, LİSELİ EPİLEPSİ HASTASI MERYEM'DEN HABER ALINAMIYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 15:36:34. #1.11#