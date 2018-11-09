Elazığ'da Kyk Yurdunda Yangın Tatbikatı

Elazığ'da Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Elazığ Ömer Bilginoğlu Erkek Yurdunda, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlileri yangın tatbikatı yaptı.

Yurtta görev yapan personel ve öğrencilerin katıldığı tatbikatta, İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri yangında yapılması gereken uygulamaları anlattı.

Tatbikatta, yurt personeli ve öğrenciler yangın söndürülme çalışmasını bizzat gerçekleştirerek, olumsuz durumlara karşı tecrübe sahibi oldu.

KYK Yurt Müdürü Kayahan Topal, burada yaptığı açıklamada, yurtta bin 140 kişinin kaldığını, yaşanacak herhangi bir olumsuzluğa karşı öğrencilere farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Topal, şöyle devam etti:

"Yangın esnasında nasıl davranılması gerektiğini öğrenmeleri açısından yurtta görev yapan idari ve yardımcı personeller ile birlikte öğrencilerin de yangın anında yapılanları öğrenmesi adına bu tatbikatı gerçekleştirdik. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne teşekkür ederim."