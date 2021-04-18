Elazığ'da kuyuya düşen kuzu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Elazığ'da kuyuya düşen kuzu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Elazığ'da kuyuya düşen kuzu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da, kuyuya düşen kuzu itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Elazığ'da, kuyuya düşen kuzu itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Ulukent Mahallesi'nde araziye otlaması için bırakılan bir kuzu civardaki 7 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Kuyudan gelen sesi fark eden çevredeki çocukların durumu ailelerine bildirmesi üzerine itfaiyeden yardım istendi.

Bölgeye sevk edilen ekipler halat yardımıyla kuyuda mahsur kalan kuzuyu dışarı çıkardı.

Kuzunun sahibi çok mutlu olduğunu belirterek, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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