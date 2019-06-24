Elazığ'da kuyuya düşen inek kurtarıldı

Elazığ'da kuyuya düşen inek kurtarıldı

Elazığ'da 25 metrelik kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Elazığ'da kuyuya düşen inek kurtarıldı

Elazığ'da 25 metrelik kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ-Baskil kara yolundaki Doktor Evlerinin bahçesinde bulunan 25 metrelik kuyuya inek düştü. Mahsur kalan ineğin sahibi Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda ineği bağladıkları halatla kuyudan çekerek çıkardı.

Kaynak: AA
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