Elazığ'da kuyumcuda soygun girişiminde bulunan zanlı yakalandı

Elazığ'da, bir kuyumcuda soygun girişiminde bulunan zanlı, polis ekipleri ve esnaf tarafından yakalandı.

Elazığ'da, bir kuyumcuda soygun girişiminde bulunan zanlı, polis ekipleri ve esnaf tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına giren ve kendisini polis olarak tanıtan A.G, iş yeri sahibinin kendisinden kimlik istemesi üzerine panikledi. Çantasından susturucu takılı silah çıkaran zanlı, kuyumcunun elindeki telefonu alarak iş yerinden kaçtı. A.G, polis ekipleri ve çevredeki esnafın müdahalesiyle kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, kuyumcudaki soygun girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk