Elazığ'da kuyumcuda soygun girişimi: Kendini polis olarak tanıttı, kimliği istenince silah çekti
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Elazığ'da kuyumcuda soygun girişimi: Kendini polis olarak tanıttı, kimliği istenince silah çekti

Elazığ'da kuyumcuda soygun girişimi: Kendini polis olarak tanıttı, kimliği istenince silah çekti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da sabah saatlerinde bir kuyumcu dükkanına girerek soygun yapan ve üzerinde susturucu takılı tabanca bulunan şahıs kaçarken Elazığ Kapalıçarşı'da polis tarafından yakalandı.

Elazığ'da sabah saatlerinde bir kuyumcu dükkanına girerek soygun yapan ve üzerinde susturucu takılı tabanca bulunan şahıs kaçarken Elazığ Kapalıçarşı'da polis tarafından yakalandı. Zanlının kuyumcuya girerken kendini polis olarak tanıttığı, esnafın kimlik istemesinin ardından çantadan silahını çıkardığı öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Elazığ'ın en işlek caddelerinden biri olan Gazi Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı olan A.G., belediye iş merkezinde bulunan kuyumcuya girdi. Kendini polis olarak tanıtıp operasyonda olduğunu belirten A.G., esnafın kendisinden kimlik istemesi üzerine panikleyerek çantasından silahı çıkardı. A.G. panikle dükkan sahibinin elindeki cep telefonunu çalarak Elazığ Kapalıçarşı istikametine doğru kaçmaya başladı. Zanlı, o sırada devriye görevinde bulunan Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. A.G.'nin 3 suç kaydının bulunduğu, yanındaki silahta susturucu takılı olduğu öğrenildi.

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Şahısın kendini polis olarak tanıtarak operasyon olduğunu söylemesi, esnafın kimliğini istemesi üzerine çantadan silah çıkartması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da kuyumcuda soygun girişimi: Kendini polis olarak tanıttı, kimliği istenince silah çekti
Elazığ'da kuyumcuda soygun girişimi: Kendini polis olarak tanıttı, kimliği istenince silah çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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