Elazığ'da kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan şahıs tutuklandı

- Elazığ'da kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan şahıs tutuklandı Elazığ'da dün sabah saatlerinde bir kuyumcu dükkanına girerek silahlı soygun girişiminde bulunan ve yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Elazığ'da kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan şahıs tutuklandı

ELAZIĞ - Elazığ'da dün sabah saatlerinde bir kuyumcu dükkanına girerek silahlı soygun girişiminde bulunan ve yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Elazığ'ın en işlek caddelerinden biri olan Gazi Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı olan A.G., belediye iş merkezinde bulunan kuyumcuya girdi. Kendini polis olarak tanıtıp operasyonda olduğunu belirten A.G., esnafın kendisinden kimlik istemesi üzerine panikleyerek çantasından silahı çıkardı. A.G. panikle dükkan sahibinin elindeki cep telefonunu çalarak Elazığ Kapalıçarşı istikametine doğru kaçmaya başladı. Zanlı, o sırada devriye görevinde bulunan Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. A.G.'nin 3 suç kaydının bulunduğu, yanındaki silahta susturucu takılı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu