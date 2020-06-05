Elazığ'da kuyuda köpek kurtarma operasyonu Elazığ'da kuyuda köpek kurtarma operasyonu 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen ve vatandaşlar tarafından fark edile köpek içeri giren itfaiye erinin bağladığı halat yardımı ile yukarı çekilerek kurtarıldı Elazığ'da 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen ve vatandaşlar tarafından fark...

Elazığ'da kuyuda köpek kurtarma operasyonu

5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen ve vatandaşlar tarafından fark edile köpek içeri giren itfaiye erinin bağladığı halat yardımı ile yukarı çekilerek kurtarıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen ve vatandaşlar tarafından fark edile köpek içeri giren itfaiye erinin bağladığı halat yardımı ile yukarı çekilerek kurtarıldı.

Olay, Merkeze bağlı Hicret Mahallesi Yasemin Sokakta bulunan bir bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sokaktan geçen vatandaşlar köpek sesi duyarak çevreye baktı.Sesin bir su kuyusundan geldiğini fark eden vatandaşlar, içine bir köpeğin düşerek mahsur kaldığını gördü. Bunun üzerine durum Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.Olay yerine giden ekipler, yaklaşık 5 metre derinlikteki su kuyusundaki köpeği kurtarmak için operasyona başladı.Halat yardımı ile kuyuya indirilen bir itfaiye eri köpeği yukarı çıkartarak kurtardı.

Kuyuya düşerken hafif yaralandığı belirlenen köpek, ekipler tarafından Belediye Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Merkezine götürüldü. Köpeğin tedavisinin yapılarak merkezde koruma altına alınacağı bildirildi.

Kaynak: İHA