Elazığ'da kurtlar mahalleye indi, 22 koyunu telef etti
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Elazığ'da kurtlar mahalleye indi, 22 koyunu telef etti

Elazığ'da merkeze bağlı bir mahalleye inen kurtlar ağıla girerek kurbanlık için alınan hayvanlardan 22 koyunu telef etti, 7'sini de yaraladı.

Elazığ'da kurtlar mahalleye indi, 22 koyunu telef etti
21.06.2020 12:38 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:21

Elazığ'da merkeze bağlı bir mahalleye inen kurtlar ağıla girerek kurbanlık için alınan hayvanlardan 22 koyunu telef etti, 7'sini de yaraladı.

Olay, sabaha karşı Hicret Mahallesi Pınarbaşı Sokak'ta bulunan ağılda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurtlar, Nihat Gülbasan'a ait 100 koyunun bulunduğu ağıla girdi. Kurtlar, ağıldaki hayvanlardan 22'sini telef etti, 7'sini ise yaraladı. Yaklaşık 35 bin TL'lik zarara yol açan kurtlar, aileyi de mağdur etti.

"Hayvanlarımı borçla almıştım"

Sabah hayvanlara yem vermek için geldiklerinde yerde yattıklarını gördüğünü belirten hayvan sahibi Nihat Gülbasan, "Biz gelmeden 5 dakika falan önce kaçmışlar. Demek ki bizi fark edip kaçtılar. Ağıla geldiğimde koyunlar yerde yatıyordu. 22 tane hayvan telef oldu 6-7 tane de ağır yaralı var. Yaralı olan hayvanları da keseriz. Yetkililer şu anda geldiler. Hayvanlarımı borca almıştım yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

"Mahalleye kurtların girmesi bizi korkutmaya başladı"

Sabah saat 05.00 sıralarında kurtların çoban tarafından görüldüğünü dile getiren Hicret Mahallesi Muhtarı Murat Gülbasan ise, "Kurtlar, burada 22 hayvanımızı telef etmiş birkaç tane de yaralı var. Diğer tarafta da 50 tane koyun vardı ama oraya girememişler. Kardeşim yıllardır bu işle uğraşıyor. Bunları Kurban Bayramı gelmeden önce kurbanlık için almıştı. Şu an zararı var. Yetkililer kendisine yardımcı olursa memnun oluruz. Mahallenin içine kurt girmiş bu bizi biraz korkutmaya başladı. İnşallah yetkililerimiz bundan sonra gerekli önlemi alır. Mahallenin göbeğine kadar kurtların inmesi tehlikeli bir durum. Bütün yetkililerden yardımcı olmalarını istiyorum. Zaten ilk defa böyle bir şeye şahit olduk. Normalde mahallenin her tarafında köpekler var ama nasıl girmişler anlayamadık" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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