Elazığ'da kurtlar, 8 kuzuyu telef etti Elazığ'ın Ağın ilçesinde sürüden ayrılan 8 kuzu kurtlar tarafından telef edilmiş olarak bulundu.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde sürüden ayrılan 8 kuzu kurtlar tarafından telef edilmiş olarak bulundu. Alınan bilgiye göre, dün Balkayası köyünde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için dağa götüren Bünyamin Erdem, akşam saatlerinde köye döndüğünde 100 küçükbaş hayvanından 8 kuzunun sürüde olmadığını fark etti. Havanın kararmasından dolayı kaybolan kuzularını aramak için sabahı bekleyen Erdem, 2 oğlunu da yanına alarak hayvanlarını aramaya çıktı. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışması sonucunda Erdem, kuzuları köyden 4 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda kurtlar tarafından telef edilmiş halde buldu. Kaynak: AA