Elazığ'da "Kürsübaşı" Etkinlikleri

Elazığ'da her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen "Kürşübaşı" etkinliğine bu hafta özel çocuklar katıldı.

Elazığ'ın kültürünü ve Harput musikisini gelecek nesillere aktarmak amacıyla belediye tarafından her Çarşamba Kültür Park Mamurat-ül Aziz Salonu'nda 'Kürsübaşı' etkinlikleri düzenlenmeye devam ediyor. Bu hafta yapılan etkinliğe vatandaşların yanı sıra özel çocuklarda katıldı. Özellikle çocuklar doyasıya eğlenirken, katılanlarda musikiye eşlik etti. Etkinlikle özdeşleşen ve sahnede musiki eşliğinde yoğrulan çiğköfte gelenlere ikram edildi.

Etkinliğe katılanlar, Harput kültürünün her hafta yaşatılmasının ve yeni nesle benimsetilmesinin çok anlamlı bir hizmet olduğunu ifade etti.

Programın özel konuğu olan engeli bulunan çocukların aileleri de, hem kendileri hem de çocukları için bir değişiklik olduğunu kaydetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA