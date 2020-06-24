Elazığ'da kurslar, sosyal mesafeli eğitime başladı
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Elazığ'da kurslar, sosyal mesafeli eğitime başladı

Elazığ'da kurslar, sosyal mesafeli eğitime başladı -El emeği göz nuru ürünlerin üretildiği ve sergilendiği kurslar, korona virüs salgını kapsamında atılan normalleşme adımlarıyla kapılarını kursiyerlerine açtı Elazığ'da el emeği göz nuru ürünlerin üretildiği ve sergilendiği kurslar, korona...

24.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:38

Elazığ'da kurslar, sosyal mesafeli eğitime başladı

-El emeği göz nuru ürünlerin üretildiği ve sergilendiği kurslar, korona virüs salgını kapsamında atılan normalleşme adımlarıyla kapılarını kursiyerlerine açtı

ELAZIĞ - Elazığ'da el emeği göz nuru ürünlerin üretildiği ve sergilendiği kurslar, korona virüs salgını kapsamında atılan normalleşme adımlarıyla kapılarını maskeli ve sosyal mesafeli olarak kursiyerlerine açtı.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid19) salgınına karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kurslara, geçici süreyle ara verilmişti. Pandemi de kontrollü normalleşmenin başlamasıyla birlikte Hicret Mahallesi'ndeki sosyal tesis, kapıları yeniden kursiyerlere açtı. 5 usta öğretici ve öğretmen ile eğitiminin verildiği tesiste, yaklaşık 150 kursiyerle çalışmalar başladı. Kursiyerler burada sosyal mesafe kuralına uyarak el sanatları, dikiş nakış, iğne oyası ve halı dokuma eğitimlerini alarak meslek öğrenerek, aile bütçesine katkıda bulunmaya başladı.

"Sosyal mesafemizi koruyoruz"

Toplamda 5 usta öğretici ve öğretmen ile eğitim verdiklerini belirten usta öğreticilerden Funda Sarıkaya, " El sanatları, dikiş nakış, iğne oyası ve halı kurslarımız var. 50 öğrenci halı kursunda. Hepsi de el emeği ürünler çıkararak, aile bütçesine katkı sağlamak için buraya geliyor. Sosyalleşme amaçlı güzel vakitler de geçiriyoruz. Sosyal mesafemizi muhakkak koruyoruz. Tezgahların başında normalde 4 kişi otururdu şimdi ise iki kişi oturtuyoruz" dedi.

"Hem aileye bir katkı oluyor hem de bizim için bir uğraş oluyor"

Uzun bir aradan sonra kursa başladıklarını anımsatan kursiyerlerden Fikriye Karadağ'da, " Biz, burada halı dokuma bölümündeyiz. Mahalle muhtarımız da böyle bir şeye vesile oldu. Bizler de burada hem halı dokuma öğreniyoruz hem de harçlıklarımızı çıkarıyoruz. Diğer tarafta da el sanatları var dikiş nakış var. Hem aileye bir katkı oluyor hem de bizim için bir uğraş oluyor"şeklinde konuştu.

Mahalle Muhtarı Murat Gülbasan ise " Pandemiden dolayı burası 3 ay boyunca kapalı kaldı. Şuan sosyal mesafeyi koruyarak çalışıyoruz. Halk Eğitim ile birlikte İş-Kur destekli 10 tane kursumuzun yapmış olduğu ürünleri burada sergiliyoruz. Burası, tamamen Hicret Mahallesi sakinlerinden maddi durumları iyi olmayan ailelerden seçmiş olduğumuz kadınlar burada çalışıyor" diye bilgi verdi.

Elazığ'da kurslar, sosyal mesafeli eğitime başladı

Kaynak: İHA

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