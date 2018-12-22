Elazığ'da "Küreselleşme, Teknoloji ve Eğitimde Yeni Fırsatlar" konferansı düzenlendi.

Türk Ocakları Elazığ Şubesi tarafından Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asaf Varol'un konuşmacı olarak yer aldığı "Küreselleşme, Teknoloji ve Eğitimde Yeni Fırsatlar" konferansı gerçekleşti.

Fırat Üniversitesinin dünya sıralamasında elde ettiği başarının önemine değinen Ocak Başkanı Dr. Birol Bulut, "Fırat Üniversitesi dünyada ilk 400'e, Türkiye'de ilk 5'e yükselmesi hepimiz için bir gurur vesilesidir"ifadelerini kullandı.

Eğitimde yeni fırsatlar, yapay zeka, kodlama ve teknolojinin geldiği noktayı anlatan Prof. Dr. Asaf Varol ise,Yazılım Mühendisliğinin uluslararası yönüne ve başarılarına dikkat çekti.

Konferans soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA