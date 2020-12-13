Elazığ'da kurcaladığı tabancayla kazara kendini vurduğu iddia edilen çocuk öldü
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Elazığ'da kurcaladığı tabancayla kazara kendini vurduğu iddia edilen çocuk öldü

13.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:42
Elazığ'da kurcaladığı tabancayla kazara kendini vurduğu iddia edilen çocuk öldü

Elazığ'ın Baskil ilçesinde tabancayla kazara kendisini vurduğu iddia edilen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde tabancayla kazara kendisini vurduğu iddia edilen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hacı Mustafa köyü muhtarı Abidin Sakin'in oğlu Beytullah Sakin (13) köyde oynadığı iddia edilen babasına ait tabancanın azara ateş alması sonucu yaralandı.

Çocuğu yerde hareketsiz bulan aile, jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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