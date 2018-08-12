Elazığ'da Kurbanlıklar Pazara İndi

Elazığ'da kurbanlıklar pazara indi

ELAZIĞ - Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Elazığ'da kurbanlıklar pazara indi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, ilçe merkezi ile köylerde bulunan üreticiler hayvanlarını pazara getirmeye başladı. Kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler, kendilerine ayrılan bölgelerde hayvanlarını satmaya başladı. Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise daha çok fiyatlar konusunda bilgi edinmeye çalıştı. Küçükbaş hayvan fiyatları 500 TL ile bin 500 TL arasında, büyükbaş hayvanlar 6 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiyor.

Kurbanlıkların yavaş yavaş pazara gelmeye başladığını belirten besici Fatih Yıldız. "Hayvanlar yerini aldı ve alıcılarını bekliyor. Bu sene koyunlar her zamanki gibi keçilere oranla düşük. Koyunların kilosu 15-17 TL civarı. Keçilerin fiyatı da 18 ile 20 TL arası değişiyor. Bu sene fiyatlar geçen seneye oranla yüzde 10 ile 20 artıştadır" dedi.

Kurbanlıkların pazara indiğini aktaran besici Mehmet Aydın ise, "Satışlar şuan durgun. Geçen sene kurban bayramında büyükbaşın kilosunu 29 liraya kesiyorduk. Fiyat yine aynı. Hiçbir artış olmadı. Büyükbaşlarda ortalama canlı kilosu 18-20 TL arası değişiyor. Geçen senede aynıydı. Geçen seneki sattığımız danaların çifti aynı seviyede ve daha da düşük bu sene. 20 bin TL'ya kadar büyükbaş var ama nadir bulunur. 400 kiloluk tosun 14 ile 15 bin TL arasıdır" diye bilgi verdi.