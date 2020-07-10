Elazığ'da kümese gizlenmiş 1 kilo 790 gram esrar ele geçirildi Elazığ'da düzenlenen operasyonda kümese gizlenmiş 1 kilo 790 gram esrar bulundu, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen operasyonda kümese gizlenmiş 1 kilo 790 gram esrar bulundu, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen M.Ç. ve D.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında satışa hazır bir miktar toz esrar bulundu. Bunun üzerine zanlıların ikametinde yapılan aramada bahçedeki kümese gizlenmiş 1 kilo 790 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Kaynak: AA