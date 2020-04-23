Elazığ'da kum yüklü kamyon böyle devrildi
Elazığ'da kum yüklü kamyon böyle devrildi Elazığ'da kum yüklü kamyon devrildi, sürücüsü hafif yaralandı.
23.04.2020 19:32 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:32
Elazığ'da kum yüklü kamyon böyle devrildi
ELAZIĞ - Elazığ'da kum yüklü kamyon devrildi, sürücüsü hafif yaralandı.O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Güntaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Y. İdaresindeki 23 DE 991 plakalı kamyon,tali yola girdikten sonra devrildi.Kazada sürücü hafif yaralandı. Yaralı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA