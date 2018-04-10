Elazığ'da Kuaför ve Berberlere Havlu Desteği

Elazığ Belediyesi'nce kentte faaliyet yürüten kuaför ve berberlere daha hijyenik şartlarda hizmet sunabilmeleri amacıyla tek kullanımlık havlu dağıtıldı.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, yaptığı açıklamada, tek kullanımlık havluların hijyen açısından önemine değindi.

Birçok esnafın tek kullanımlık havlu kullandığına işaret eden Yanılmaz, "Farkındalık oluşsun diye bütün berberlere, kuaförlere ve güzellik salonlarına tek kullanımlık havlulardan birer paket bıraktık. İnşallah bundan sonra takip edeceğiz ve bütün berberler, kuaförler, güzellik salonları tek kullanımlık havluları kullanarak müşterilerine daha güzel hizmet verecek." diye konuştu.

Elazığ Berberler ve Kuaförler Oda Başkanı Nizamettin Türkoğlu da Başkan Yanılmaz'ın esnafa gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.