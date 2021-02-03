Elazığ'da "Köyümde Yaşamak İçin Sebebim Var" projesi
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Elazığ'da "Köyümde Yaşamak İçin Sebebim Var" projesi

03.02.2021 19:25 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:28
Elazığ'da

Elazığ'da küçükbaş hayvan üretiminin desteklenmesi amacıyla "Köyümde Yaşamak İçin Sebebim Var" projesi hayata geçiyor.

Elazığ'da küçükbaş hayvan üretiminin desteklenmesi amacıyla "Köyümde Yaşamak İçin Sebebim Var" projesi hayata geçiyor.

Ziraat Bankasının Türkiye'nin koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin büyütülmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında üreticiye kredi desteği için Elazığ Valiliği ile Ziraat Bankası protokol imzaladı.

Proje ile küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin sürülerinin 100 baş ve üzerine çıkarılması hedefleniyor. Çalışmadan yararlanacak üreticilere 100 bin liraya kadar faizsiz ve 7 yıla varan vadeyle kredi imkanı sağlanacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından takip edilecek proje için hazırlanan kredi ve destek protokolü Elazığ Valisi Erkaya Yırık ile Ziraat Bankası Elazığ Bölge Yöneticisi İlker Ayhan arasında düzenlenen törenle imzalandı.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Köyümde Yaşamak İçin Sebebim Var" projesi ile kentte küçükbaş hayvancılığın daha da gelişeceğini belirtti.

Kentin küçükbaş hayvan yetiştiriciliği açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Yırık, "Küçükbaş hayvancılığın gelişimi için çiftçilerimize desteği başlattık, Elazığlı üreticimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Protokol imza törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, Ziraat Bankası Elazığ Merkez Şube Müdürü Zeki Bal ile Elazığ Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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