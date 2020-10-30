Elazığ'da köy çocuklarına kışlık kıyafet yardımı

Elazığ'da "Bir Gelecek Sosyal Sorumluk Projesi" kapsamında köy okullarında eğitim gören çocuklara kışlık giysi desteği sunuldu.

Elazığ'da "Bir Gelecek Sosyal Sorumluk Projesi" kapsamında köy okullarında eğitim gören çocuklara kışlık giysi desteği sunuldu.

Birevim, Beşeri ve İktisadi Kalkınma (BEKA) Derneği İl Başkanlığı, Umut ve Yaşam Derneği iş birliğiyle Elazığ'ın Cip ve Çorçuk köylerinde eğitim gören çocuklara bot ve mont yardımı yapıldı.

Umut ve Yaşam Derneği Elazığ İl Başkanı Hüsna Erdem Çakmak, ihtiyaç sahibi köy çocuklarını yalnız bırakmamak için kışlık kıyafet yardımında bulunduklarını söyledi.

Çakmak, "İki yıldan beri kalplere şifa, gülüşlere vesile olan, yetim, ihtiyaç sahibi ve kanser hastası çocuklarımızın yanında olan, onların yüreklerine dokunan Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi'ye, Bir Gelecek Genel Müdürü Mustafa Alpay'a, BEKA Derneği İl Başkanı Emrah Çiftçi'ye teşekkür ederim. Bugün evlatlarımızın bot ve mont ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık." dedi.

BEKA Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay da ellerinden geldiği kadar çocuklara destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Bugün de böyle bir proje ile çocukların kışlık ihtiyaçlarını karşılamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, bu tür desteklerin devam edeceğini aktardı.

BEKA Derneği İl Başkanı Emrah Çiftçi, kentte bu tarz hayırlı hizmetlerin yayılması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk