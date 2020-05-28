Elazığ'da Kovid-19'u yenen hasta şarkı ve alkışlarla hastaneden ayrıldı Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 56 yaşındaki Ethem Selçuk, şarkı ve alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 56 yaşındaki Ethem Selçuk, şarkı ve alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

Kovid-19 şüphesiyle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine başvuran ve testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınan Selçuk, yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Selçuk, doktor ve hemşirelerle "Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar, kalbimde sevgin oldukça" şarkısı ve alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

Öte yandan, kent genelinde hastanede Kovid-19 tedavisi tamamlanan 60'ıncı hasta olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA