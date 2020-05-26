Elazığ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 94 kişiye 296 bin 100 lira ceza Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 94 kişiye 296 bin 100 lira ceza uygulandı.

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 94 kişiye 296 bin 100 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin uygulama ve denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda ekiplerin yaptıkları çalışmalarda bayram süresi boyunca sokağa çıkma yasağını ihlal eden 94 kişiye 296 bin 100 lira ceza kesildi. Kaynak: AA