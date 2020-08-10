Elazığ'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin sıkı denetim Elazığ'da, "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili denetim gerçekleştirildi.

Elazığ'da, "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili denetim gerçekleştirildi.

Bakanlıktan gönderilen genelge kapsamında güvenlik ve sağlık ekiplerince kent genelindeki düğün, nikah ve sünnet salonları kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetlendi.

31 ekip ve 83 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 139 nikah, düğün ve sünnet organizasyonu denetlenip, tedbirlere uyulup uyulmadığı incelendi.

Ekipler, denetimler sırasında fiziki mesafe, masa düzeni ve mesafeleri, masalarda el dezenfektanı bulundurma, hijyen kuralları, organizasyona katılan misafirlerin salon girişinde ateş ölçümü gibi tedbirleri yerinde kontrol edilerek işletme sahiplerine ve vatandaşlara oyun ve halayın yasak olduğunu anımsattı.

Ayrıca Vali Erkaya Yırık'ın talimatıyla il genelinde Kızılay Şubesi tarafından vatandaşlara maske dağıtıldı.

Kaynak: AA