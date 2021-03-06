Elazığ'da Kovid-19'a karşı dinamik denetim faaliyetleri başladı

Elazığ'da, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda denetimler gerçekleştirildi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, beraberindeki Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve kurum müdürleriyle kontrollü normalleşme kapsamında çarşı merkezinde denetim yaptı.

Esnaf ve müşterilerle sohbet eden Vali Yırık, Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Yırık, denetimler sırasında yaptığı açıklamada, bir yılı aşkındır salgına karşı büyük bir mücadele verildiğini, kentte 1 Mart itibarıyla kontrollü normalleşme sürecinin başladığını anımsattı.

Yırık, şöyle konuştu:

"Gençlerimizi kaybettik, çınarlarımızı kaybettik ve üzüntü yaşadık. Bu süreçte hayatın normal seyrine dönebilmesi için kabine sonrasında açıklanan mavi, sarı, turuncu ve kırmızı bantlı olarak belirlenen düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde belirlenmiş olan riskli vilayetlerde bir takım kararlar alındı. Elazığ vaka sayısı itibarıyla sarı bantlı olarak değerlendirilmiş ve orta risk seviyesinde belirlenmiştir. Bu kapsamda inşallah bundan sonraki süreçte normalleşmeyle birlikte vatandaşlarımızın, esnaflarımızın, kamu görevlilerimizin, Elazığ'da ikamet eden insanlarımızın daha müreffeh daha huzurlu yaşayabilmesi için bir takım takipler, denetimler, bilinçlendirme faaliyetleri yapılmaya başlandı ve devam ediyor."

Elazığ'da ilgili kurumlar ile sahada mücadeleye devam edeceklerini anlatan Yırık, denetimlerle birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami şekilde ve otokontrollü bir şekilde yürütmeye devam edeceklerini vurguladı.

Yırık, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile birlikte şehit düşen 11 askeri personele de baş sağlığı dileyerek, "Acı yüreklerimizi yaktı. Elazığlılarımız çok üzüldü. Hepimiz çok üzüldük. Tüm Türkiye üzüldü. Böyle insanların sayısı fazla değil. Allah tekrarından korusun. Milletimize başsağlığı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk