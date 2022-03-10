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Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Yakup Sağlam - Güncel
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Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendiELAZIĞ Elazığ'da koruma altında bulunan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

BASKİL, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

ELAZIĞ Elazığ'da koruma altında bulunan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, Elazığ'ın Baskil ilçesi Kuşsarayı köyü bölgesinde görüntülendi. Bölgedeki çobanlar, dağlardan sürü halinde inen dağ keçilerini görünce cep telefonuyla kaydetti. O anlarda çobanın dağ keçilerine seslenmesi ise yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Sürü halinde yiyecek arayan dağ keçileri daha sonra hızla dağların zirvesine çıkarak gözlerden kayboldu.

Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Güncel

Baskil, Elazığ, Güncel, Haberler

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