Elazığ'da koronavirüsü yenen hasta sayısı 60 oldu
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Elazığ'da koronavirüsü yenen hasta sayısı 60 oldu

ELAZIĞ'da, tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edilen Ethem Selçuk (56) ile birlikte, kentte koronavirüse yakalanıp, iyileşen hasta sayısı 60 oldu.

Elazığ'da koronavirüsü yenen hasta sayısı 60 oldu
28.05.2020 17:29 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:32

ELAZIĞ'da, tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edilen Ethem Selçuk (56) ile birlikte, kentte koronavirüse yakalanıp, iyileşen hasta sayısı 60 oldu.

Koronavirüsle mücadelede ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da hastalar iyileşmeye devam ediyor. Kentte hastalığa yakalanıp, taburcu edilen hasta sayısı Fırat Üniversitesi Hastanesi Pandemi Bölümü'ndeki tedavisi tamamlanan Ethem Selçuk ile 60 oldu. Selçuk, hastane personeli tarafından Sezen Aksu'nun 'Olmaz olsun' şarkısı eşliğinde alkışlarla uğurlandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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