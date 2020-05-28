Elazığ'da koronavirüsü yenen hasta sayısı 60 oldu ELAZIĞ'da, tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edilen Ethem Selçuk (56) ile birlikte, kentte koronavirüse yakalanıp, iyileşen hasta sayısı 60 oldu.

ELAZIĞ'da, tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edilen Ethem Selçuk (56) ile birlikte, kentte koronavirüse yakalanıp, iyileşen hasta sayısı 60 oldu.

Koronavirüsle mücadelede ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da hastalar iyileşmeye devam ediyor. Kentte hastalığa yakalanıp, taburcu edilen hasta sayısı Fırat Üniversitesi Hastanesi Pandemi Bölümü'ndeki tedavisi tamamlanan Ethem Selçuk ile 60 oldu. Selçuk, hastane personeli tarafından Sezen Aksu'nun 'Olmaz olsun' şarkısı eşliğinde alkışlarla uğurlandı.

Kaynak: DHA